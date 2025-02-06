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Объем донского экспорта мяса и молока за первый месяц года вырос в 1,2 раза

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Вся продукция соответствует требованиям стран-импортеров.

Новости Ростовской области

В течение января 2025 года региональным Управлением Россельхознадзора проведен ветеринарный контроль в отношении 26 партий мясной и молочной продукции из Ростовской области, предназначенной на экспорт. Ведомство констатирует, что объемы экспорта товаров с территории региона за первый месяц года составили более 430 т, что в 1,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В частности, на экспорт отправилось 420 тонн донского мяса и мясопродуктов, 18 тонн молока и молокопродукты. Импортерами стали ОАЭ, Абхазия, Грузия, Иран, Ангола, Азербайджан и Китай.

Продукция, предназначенная на экспорт, признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и соответствующей требованиям стран-импортеров. Ее качество и безопасность подтверждены результатами лабораторных исследований, проведенных в аккредитованных лабораториях.

Фото: 61.fsvps.gov.ru

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Таганрогская правда
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