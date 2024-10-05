Об истории таганрогского джаза рассказал краевед Виктор Волошин

В конференц-зале Чеховской библиотеки состоялась традиционная встреча таганрожцев с краеведом, членом Союза журналистов России Виктором Волошиным. На этот раз он выступил с рассказами о джазе, приуроченными к 90-летию со дня основания одного из первых джазов Таганрога. После двухчасового выступления и презентации новой книги «Итальянский переулок 10 лет спустя» к нему выстроилась очередь желающих получить автограф. Позднее Виктор Анатольевич нашел время и для общения с нашим корреспондентом.

— Виктор Анатольевич, а почему вдруг джаз, вы изменили тематику своих краеведческих исследований?

— Как раз история музыкальной культуры нашего города – одно из направлений моих краеведческих интересов, результатом чего стала книга «Живая музыка оркестров», вышедшая в свет еще в 2020 году. В прошлом году в этих стенах я выступал с рассказом о духовых оркестрах Таганрога ХХ столетия. А теперь дошла очередь и до джаз-оркестров. В этом году исполнилось 90 лет одному из первых джазовых коллективов города.

— Пожалуйста, с этого места поподробнее, из каких источников вам стало известно об этом?

— Впервые об этом написал таганрогский краевед Олег Павлович Гаврюшкин в книге «Гуляет старый Таганрог». Всего одна строчка: «В 1934 году при кинотеатре «Рот-Фронт» организован джаз-оркестр под управлением маэстро Харченко». Захотелось узнать побольше об этом событии, стал листать подшивки старых газет «Таганрогская правда» за 1934 год. В одном из номеров обнаружил коротенькую заметку: «Джаз будет играть в культ-фойе кинотеатра, а также сопровождать незвуковые кинофильмы. Джаз к-т «Рот-Фронт» начнет выступать с 5 сентября». Таким образом, день 5 сентября можно считать днем рождения таганрогского джаза.

— Как вы считаете, почему первый духовой оркестр в Таганроге был создан в 1922 году, а джаз-оркестр только спустя 12 лет?

— Надо иметь в виду следующее. Самый первый джаз-оркестр в РСФСР создал в 1922 году наш земляк Валентин Парнах, вернувшийся в страну из Парижа, первый концерт этого коллектива состоялся 1 октября. Но у Парнаха был джаз-оркестр афроамериканского происхождения, дублирующий репертуар джаза Льюиса Митчелла. А после этого джаз-оркестры, как грибы после дождя, стали появляться в Москве, Ленинграде и в других городах СССР. И они уже были чисто советскими, с советским концертно-песенным репертуаром. В 1934 году на экраны страны вышла музыкальная комедия Григория Александрова «Веселые ребята», в которой снимался теа-джаз Леонида Утесова. Фильм имел невероятный успех, его демонстрировали во всех кинотеатрах страны, включая сельские клубы. И он послужил стимулом для создания новых джазовых коллективов. Так вышло и в Таганроге. К слову сказать, Леонид Осипович Утесов в 1920-1960 годы неоднократно бывал в Таганроге, ему нравился наш город, радушный таганрогский зритель.

— Что известно о дальнейшей судьбе джаз-оркестра маэстро Харченко?

— Следы оркестра Харченко теряются во мгле истории. Известно, что в 1938 году джаз-оркестром кинотеатра «Рот-Фронт» уже руководил некто Смольников. Был ли это старый состав музыкантов, или Смольников набрал новых, неизвестно.

— Известно, какие произведения исполнял джаз-оркестр «Рот-Фронта»?

— А как же! В той же «Таганрогской правде» 5 апреля 1938 года некто А. Дураков писал: «Хорошо звучат в исполнении джаз-оркестра к-та «Рот-Фронт» героическая песня «Отряд из Барселоны», «Песня о Ворошилове», «Песня о Щорсе», «Песня о папанинцах». Оркестр готовит ряд новых номеров: «Песня о партизане Железняке», «Красноармейская», «Тачанка» и др. Оркестр в дальнейшем имеет своей целью популяризацию музыки и песен советских композиторов».

— В своих рассказах вы упомянули создателя первого самодеятельного духового оркестра Таганрога Ливадного. Какое отношение он имеет к джазу?

— Капитон Никонович Ливадный в сентябре 1936 года в клубе завода имени Сталина создал первый и последний таганрогский женский джаз-оркестр. Просуществовал он всего два года и распался в силу возникшего конфликта между администрацией клуба и музыкантами. Но свято место пусто не бывает – в декабре 1938 года к репетициям приступил джаз-оркестр композитора Карпинского. Узнать что-либо о судьбе этого музыканта мне не удалось.

— В кинотеатре «Октябрь» до войны имелся свой джаз-оркестр?

— Имелся, только не джаз, а просто оркестр. Кинотеатр «Октябрь» начал свою работу в феврале 1938 года, и с первых дней некто Эммануил Мардиросов сформировал в нем эстрадный оркестр, который играл в малом зале перед началом вечерних киносеансов.

— Надо полагать, с началом Великой Отечественной войны оркестры в кинотеатрах прекратили свою работу?

— Естественно. Многие музыканты ушли на фронт или эвакуировались вместе с семьями. Кто-то оказался в оккупированном городе. Интересно, что оккупанты, создав оркестр в городском театре, возобновлять работу джазовых коллективов не стали. Им вполне хватало ревю «Бюнте Бюне».

— В послевоенный период джаз-оркестры возобновили свою работу?

— Не все и не сразу. В «Октябре» оркестр начал работать почти сразу после освобождения города. Им руководил некто А.Д. Яковлев, которого 1 октября освободили от должности, а уже 11 декабря на эту должность назначили Капитона Никоновича Ливадного. Потом оркестр возглавил Константин Адольфович Файт, которого сменил Николай Николаевич Подосинников. В должности руководителя оркестра он проработал вплоть до его расформирования в 1960 году.

— А когда заработал джаз в «Рот-Фронте»?

— По некоторым данным, это произошло уже после Победы. Послевоенный оркестр создал трубач Федор Курочкин и руководил им до 1960 года, до самого конца. В том же 1945 году в оркестр пришли Василий Понамарев (труба), Юрий Волошин (барабанщик), Борис Кривошеев (саксофон). Позже в коллектив влились Людмила Камышева (скрипка), Станислав Чайковский (саксофон), Леонид Касатенко (баян), Григорий Бабаев (рояль). В 50-е годы в оркестре играл и Николай Пантелеевич Сурков (саксофон).

— Что за история была с разгоном этих оркестров?

— История, действительно, не совсем понятная. В 1960 году вышло совместное постановление партии и правительства о ликвидации джаз-оркестров в кинотеатрах городов. Мотивировка: дескать, эти оркестры — рассадник безвкусицы и аморального образа жизни музыкантов, ничего не имеющего общего с высокой культурой. При этом самих музыкантов чуть ли не приравняли к тунеядцам, поскольку многие из них нигде, кроме как в оркестрах, не работали, у станков, конечно же, не стояли. Реприза «Сегодня ты играешь джаз, а завтра Родину предашь!», родившаяся в начале 50-х годов, обрела вторую жизнь. А ведь оркестры при кинотеатрах «дарили людям радость», как писал один автор на страницах «Таганрогской правды». Но джаз-оркестр в нашем городе не умер. Он воскрес, как птица Феникс из пепла, в начале 2000 годов благодаря стараниям преподавателей Таганрогского музыкального колледжа Владимира Михайловича Фомичева и Александра Николаевича Саклакова.

Уже в наше время, в XXI веке, преподаватель Таганрогского музыкального колледжа трубач Владимир Фомичев создал и возглавил Таганрогский муниципальный джаз-оркестр. Ныне его художественным руководителем и дирижером является Вячеслав Акимов. В 2023 году городская Дума приняла решение о присвоении Таганрогскому муниципальному джаз-оркестру имени Валентина Парнаха, пока что это – единственный в Росси коллектив, носящий имя родоначальника отечественного джаза. Но это – уже совсем другая история.

Ранее мы рассказали, что Таганрогский камерный театр стал лауреатом международного театрального фестиваля.

Беседовал Владимир Прозоровский, фото автора