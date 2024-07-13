Об истории дома Флакса на Петровской площади рассказал музей «Градостроительство и быт Таганрога»

Сегодня на месте дома Флакса располагается здание музыкального колледжа.

«Нам часто задают вопрос, что за дом изображен на одной из фотографий Якова Рубанчика, размещенной в экспозиции музея. Фотосъемка 1929 года запечатлела внушительный двухэтажный особняк с восьмиколонным портиком и балконом вдоль фасада — увы, не дошедший до наших дней. Решили рассказать вам об этом интересном здании», — поделился музей на своих страницах в соцсетях.

По свидетельству Рубанчика, это один из самых старых образцов классицистической застройки на бывшей Петровской (Соборной) площади. Рубанчик датирует здание 1814 годом и даже называет имя архитектора: Дюпон де Ларю (этот же зодчий, к слову, построил и дом Константа, о котором музей совсем недавно рассказывал).

К сожалению, с уверенностью подтвердить эти сведениянельзя из-за отсутствия документов. Известно лишь то, что именно под руководством француза де Ларю в 1806 году в Таганроге был учрежден Строительный комитет. Вероятно, у Рубанчика были основания для столь точных данных, которыми современные исследователи уже не располагают.

Ничего не известно о первых владельцах дома. Однако есть сведения, что с середины XIX века и до конца 1890-х годов хозяином его был купец Степан Ковалевский, затем дом перешел к купцу Павлу Поллаку.

В 1898 году владельцем стал минский мещанин Рувим Флакс. Он держал здесь трактир и гостиницу со съемными номерами. В 1911 году дом «прославился» в местной хронике по причине того, что здесь весьма экстравагантным способом покончил с собой приезжий молодой человек, в кармане которого была найдена записка: «Героическая смерть! Погиб герой в Таганроге. Адрес неузнаваемый. Ф. Ерин». Что толкнуло мужчину на этот шаг, так и осталось неизвестным.

Красивый дом с колоннами запечатлен на фотографиях Рубанчика 1929 года. Тогда же был выполнен обмер фасада здания. Однако уже в 1930-х годах дом разрушили, как и другие классические образцы застройки Петровской площади. Не стало и Успенского собора.

Сегодня на месте дома Флакса располагается здание музыкального колледжа.

Рассмотреть в деталях замечательный образец раннего таганрогского классицизма позволили фотографии и графические документы из Музея архитектуры им. Щусева.

Фото музея «Градостроительства и быт Таганрога»