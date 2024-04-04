О работе фонда «Защитники Отечества» расскажет робот Макс

Систему информирования о мерах поддержки ветеранов СВО и членов семей погибших героев запускает фонд «Защитники Отечества».

Специализированный раздел появился на портале «Госуслуги». Он содержит подробное описание мер поддержки федерального, регионального и муниципального уровней.

Робот Макс (виртуальный помощник на портале) теперь может рассказать обо всех направлениях работы фонда, моментально отвечать на типичные вопросы от ветеранов и их родственников.

Мы делаем многое для того, чтобы наши герои могли оперативно получать всю интересующую их информацию, а также обратиться к нам за помощью в удобном для них режиме. Внедряемая цифровая система, позволит, в том числе, собирать отзывы о качестве предоставляемых мер поддержки, чтобы мы могли оперативно реагировать на сложные ситуации, — отметила председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

А уже 1 мая заработает и новый сайт фонда «Защитники Отечества». Его создают на платформе Госуслуг. Кроме того, сегодня в тестовом режиме работает контакт-центр фонда. Он функционирует на первой кнопке короткого номера «117» «горячей линии» Минобороны России. За время работы центра, с 29 февраля, специалисты обработали более 20 тысяч обращений.

Фото: gosuslugi.ru