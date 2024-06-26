О правах детей-сирот рассказали в прокуратуре Таганрога

Какие права предоставлены детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей? И где они могут о них узнать? Об этом рассказали в прокуратуре Таганрога.

Как пояснили в ведомстве, основные права детей-сирот регламентируются Федеральным законом № 159 от 21 декабря 1996 года, который называется «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

В сфере образования дети-сироты имеют право на бесплатное обучение на подготовительных отделениях ФГОУВПО при наличии среднего общего образования. А также преимущественное право зачисления в образовательную организацию по программам бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных средств при условии успешного сдачи ЕГЭ и при прочих равных условиях и бесплатное получение второго среднего профессионального образования.

В период получения профессионального образования сироты находятся на полном государственном обеспечении, то есть получают ежемесячно средства на питание, одежду, постельные принадлежности, а также получают государственную социальную стипендию, ежегодное пособие на учебную литературу, зарплату в период производственной практики. Гособеспечение и стипендия сохраняются за сиротами в период академического отпуска по медицинским показаниям.

Кроме того, сироты имеют право на бесплатный проезд на городском, пригородном транспорте (кроме такси), а один раз в год — к месту жительства и обратно к месту учебы.

После окончания ССУЗов и ВУЗов, а также в случае трудоустройства сразу после выпуска из центра (детского дома), дети-сироты при выпуске получают пособие на приобретение одежды, обуви, постельного белья и мебели (в сумме от 80 до более 140 тыс. руб.), а также единовременное денежное пособие в сумме 15 тыс. руб.

Необходимо отметить, что дети, проживающие в приемных семьях, находящиеся под опекой (попечением), также пользуются всеми указанными выше льготами, в том числе ежемесячно получают пособие на свое содержание.

«В сфере здравоохранения дети-сироты имеют право на бесплатную медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную. А также на проведение диспансеризации, регулярных медицинских осмотров, на лечение за пределами РФ за счет федерального бюджета, на получение путевок в организации отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-курортные организации — при наличии медицинских показаний), оплату проезда к месту лечения (отдыха) и обратно», — рассказали в надзорном ведомстве.

И, конечно, к одним из самых значимых прав, предоставляемых государством детям-сиротам, является предоставление им жилых помещений, потому что большинство из них относится к социальным сиротам, родители которых злоупотребляют алкоголем, не работают, не имеют жилья.

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