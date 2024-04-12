О новой визитной карточке Ростова говорят эксперты

По их мнению, такой визитной карточкой станет новое общественное пространство, которое намерена возвести строительная компания «СМУ-1» на левом берегу Дона западнее Ворошиловского моста.

Девелопер, известный в городе своими проектами, планирует построить на Левбердоне четыре многоэтажки, набережную с пирсом, пляж и парк. Территория, которую хотят освоить под строительство достаточно сложна из-за обилия грунтовых вод. А ростовчане считают, что из-за возведения высоток, уровень воды может подняться и принести существенный вред частным домам по улице Шоссейной.

Это мнение опровергает бывший главный архитектор Ростова, а ныне доцент кафедры «Градостроительство и проектирование зданий» ДГТУ Юрий Дворников. По его словам, на месте будущего комплекса предусмотрено создание гидротехнических сооружений: горизонтальный пластовый дренаж и дренажные насосные.

Это на самом деле технический вопрос, который можно и нужно решать. Тем более, что есть множество примеров. Санкт-Петербург — заболоченная территория, но это не мешает ему расположиться на двух берегах. Плюс, у нас проходит Ворошиловский мост и его насыпь можно считать естественной дамбой. А со стороны Дона парк и дома будет защищать двухуровневая подпорная стенка, — отметил Юрий Дворников.

Также, по мнению экспертов, роща, где планируют возводить ЖК, сильно заболочена. Они насчитали сотни деревьев, которые могут рухнуть в любой момент, или уже упали. А высаживать новую растительность они не видят смысла без приведения грунта в порядок и подбора специальных пород деревьев. Согласно проекту застройки левого берега, эти процедуры предусмотрены, а высаживать там будут хвойные породы, так как они себя лучше всего чувствуют на подобных территориях.

Кроме того, как считает доцент кафедры «Международная экономика и бизнес» ДГТУ Лариса Хвоевская, новый комплекс принесет минимум три миллиарда государственной казне в качестве налогов. Появятся новые рабочие места.