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Нынешним летом в Таганроге трудоустроено почти 900 подростков

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В Таганроге нынешним летом 893 подростка получили свою первую зарплату. Всего планируется трудоустроить более 1 300 юных горожан. Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Фатеев.

Город

Региональные и городские власти каждым летом занимаются вопросами временного трудоустройства школьников. В 2024 году из местного бюджета на эти цели выделено почти 2,5 миллионов рублей и еще 795 тысяч рублей — из средств областного бюджета.

Для тех ребят, кому уже исполнилось 14 лет, были подготовлены вакансии. Подростки задействованы в подсобных работах на производствах, заниматься благоустройством и озеленением, организовывают досуговую деятельность для сверстников и даже работают экскурсоводами.

Ранее мы рассказали, что 10 выпускников Таганрога набрали 100 баллов по результатам ЕГЭ.

Фото t.me/Fateev

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новости подростки Таганрог трудоустройство
Таганрогская правда
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