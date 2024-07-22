В нынешнем году государственную итоговую аттестацию в Таганроге прошли 1323 выпускника 11-х классов. Успешно сдали экзамен и получили аттестат 1317 человек, сообщил глава городской администрации Андрей Фатеев.

Для тех, кто не преодолел минимальный порог, будет организована аттестация в дополнительные сроки с 4 по 9 сентября.

Количество выпускников, набравших 80 и более баллов, увеличилось по английскому языку, обществознанию и литературе. Выпускников, набравших 100 баллов по результатам ЕГЭ — 10 человек. Медалями РО «За особые успехи выпускнику Дона» награждены 36 выпускника и 248 получили медаль «За особые успехи в учении» I и II степеней.

Впервые в этом году у выпускников была возможность улучшить результат ЕГЭ, пересдав экзамен по одному из предметов на выбор до конца приемной кампании в вузы. Как сообщает Министерство общего и профессионального образования Ростовской области, больше всего заявлений поступило на пересдачу ЕГЭ по математике, биологии и английскому языку.

Ранее мы рассказали, что в Таганрогском кампусе ЮФУ открыт новый профиль – «Международная торговля».

Фото donland.ru