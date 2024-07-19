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Новый спецавтомобиль поступит в спасательную службу Таганрога

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Новый аварийно-спасательный автомобиль с комплектом оборудования закупят для управления защиты от ЧС населения и территории Таганрога.

Город

Более 5,6 млн рублей на приобретение спецтранспорта по распоряжению главы региона Василия Голубева выделено из резервного фонда правительства области. Еще около 1,8 млн рублей будет добавлено из бюджета Таганрога, сообщает donland.ru.

Напомним, 18 июня в ходе рабочей поездки в приморский город губернатор посетил управление защиты от чрезвычайных ситуаций населения и территории Таганрога, ознакомился с работой системы «Безопасный город», пообщался со специалистами.

После осмотра используемой спасателями техники губернатор дал поручение закупить для таганрогского учреждения еще один оснащенный специальным оборудованием автомобиль.

Фото пресс-службы губернатора

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Таганрогская правда
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