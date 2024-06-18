Главная » Новости Таганрога

Василий Голубев 18 июня посетил Таганрог с очередной рабочей поездкой

На чтение 1 мин Просмотров 33 Опубликовано

Сегодня, 18 июня, губернатор Ростовской области познакомился с ходом работ по рекультивации полигона ТБО на Николаевское шоссе и побывал в МКУ «Управление защиты от ЧС населения и территории города Таганрога».

Новости Таганрога

Много лет свалка горела на огромной территории. Рядом с полигоном образовался по сути ещё один, куда мусор годами свозили несанкционированно. Всего сейчас рекультивируется участок около 40 га. Работы должны быть завершены до конца 2024 года. В результате вместо зловонных гор мусора здесь будет зелёный холм, — написал Василий Голубев в своем телеграм-канале.

Отметим, что рекультивация городской свалки, которая накапливала бытовой мусор более полувека, проводится в Таганроге по нацпроекту «Чистая страна».

Также по нацпроекту рекультивация свалок проходит еще в четырех донских городах — Ростове, Новочеркасске, Донецке и Цимлянске.

В ходе рабочей поездки в Таганрог посетил сегодня и управление защиты от ЧС, ознакомился с работой аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Определили шаги по развитию системы оповещения населения и оснащению управления, — рассказал губернатор.

Подробности визита главы региона — в ближайшее время.

Фото: телеграм-канал Василия Голубева

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

визит губернатора губернатор Голубев полигон Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru