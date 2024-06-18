Василий Голубев 18 июня посетил Таганрог с очередной рабочей поездкой

Сегодня, 18 июня, губернатор Ростовской области познакомился с ходом работ по рекультивации полигона ТБО на Николаевское шоссе и побывал в МКУ «Управление защиты от ЧС населения и территории города Таганрога».

Много лет свалка горела на огромной территории. Рядом с полигоном образовался по сути ещё один, куда мусор годами свозили несанкционированно. Всего сейчас рекультивируется участок около 40 га. Работы должны быть завершены до конца 2024 года. В результате вместо зловонных гор мусора здесь будет зелёный холм, — написал Василий Голубев в своем телеграм-канале.

Отметим, что рекультивация городской свалки, которая накапливала бытовой мусор более полувека, проводится в Таганроге по нацпроекту «Чистая страна».

Также по нацпроекту рекультивация свалок проходит еще в четырех донских городах — Ростове, Новочеркасске, Донецке и Цимлянске.

В ходе рабочей поездки в Таганрог посетил сегодня и управление защиты от ЧС, ознакомился с работой аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Определили шаги по развитию системы оповещения населения и оснащению управления, — рассказал губернатор.

Подробности визита главы региона — в ближайшее время.

Фото: телеграм-канал Василия Голубева