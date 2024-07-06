Новый рецепт: готовим голубцы с кальмаром по-дальневосточному

Поскольку в разгаре лето и сезон отпусков, мы тоже отправляемся в гастрономическое путешествие. И по такому случаю приготовим сегодня традиционное дальневосточное блюдо — голубцы с кальмарами — как всегда, вкусное и полезное.

Ингредиенты:

кальмары очищенные — 500 г,

капуста белокочанная — 1 кг,

лук репчатый — 200 г,

морковь — 200 г,

рис круглозерный 100 г,

чеснок — 20 г,

зелень петрушки — 20 г,

масло сливочное или растительное — для обжарки,

соль, перец по вкусу;

для соуса:

помидоры — 400 г,

перец болгарский — 200 г,

репчатый лук — 100 г,

сметана — 150 г,

майонез — 50 г,

чеснок — 20 г,

сахар, соль, перец — по вкусу,

масло растительное — для обжарки.

Приготовление

Подсоленную по вкусу воду вскипятите и отварите в ней кочан капусты в течение 5 минут. Снимите с него ставшие мягкими листья и верните кочан в кипяток. Снова варите 5 мин. и таким образом приготовьте нужное количество капустных листьев. У обваренных листов удалите жесткие части и прожилки, а очень крупные разрежьте пополам. В 1,5 л воды добавьте 25 г соли и доведите до кипения.

Снимите кастрюлю с водой с огня и положите в нее кальмары. Держите их в кипятке 30 секунд, затем сразу переложите в холодную воду на 5 мин., а потом хорошенько обсушите. Лук и морковь нашинкуйте соломкой и обжарьте до мягкости и уменьшения в объеме вдвое — подрумянивать не нужно. Рис отварите до полуготовности. Подготовленных кальмаров вместе с обжаренными овощами, чесноком и петрушкой пропустите через мясорубку.

Смешайте измельченный фарш с рисом и, завернув его в подготовленные капустные листья, сделайте не очень крупные голубцы.

Теперь приготовим соус. Болгарский перец и лук нарежем небольшими кубиками, чеснок мелко нарубим. Обжарим лук и чеснок на растительном масле до мягкости. Добавим болгарский перец и будем жарить всё вместе еще 5 мин., постоянно помешивая. Затем присоединим к овощам измельченные помидоры и доведем всю массу до кипения.

Снимем соус с огня и вмешаем в него сметану и майонез, посолив и поперчив по вкусу. Если соус получится кисловатым, можно добавить немного сахара. Часть нашего соуса нальем на дно кастрюли и выложим в нее голубцы, зальем их оставшимся соусом, поставим на средний огонь, доведем до кипения и будем тушить на небольшом огне 35-40 мин.

Наши голубцы по-дальневосточному готовы! Лучше подавать их в холодном виде как закуску. Блюдо из наших южных краев заиграло абсолютно новыми красками и вкусовыми нотками!

О пользе продукта

Кальмар считается одним из самых полезных и доступных морепродуктов. Мясо этого беспозвоночного моллюска употребляли в пищу еще в Древней Греции, популярен он и сейчас. Универсальным его назвали не случайно. Мясо кальмара можно готовить по-разному: варить и жарить, тушить и запекать, мариновать, сушить и употреблять в пищу в сыром виде (характерно для японской кухни).

Есть немало важных причин, по которым кальмара стоит регулярно включать в свой рацион. Так, в нем много белка при низкой калорийности. В 100 г мяса кальмара содержится около 18 г белка, который легко усваивается. При этом калорийность — всего 75–85 ккал на 100 г. Это позволяет рекомендовать продукт тем, кто придерживается диеты.

Кальмар — источник витаминов группы В. В мясе кальмара присутствуют витамины группы В, в частности, В12, В6, В3, В12, которые нужны для здорового процесса кроветворения и предотвращения развития анемии. Также они незаменимы для нормальной работы нервной системы и головного мозга, в том числе когнитивных процессов — памяти и внимания. Витамин В6 нужен для красоты и здоровья кожи, так как участвует в выработке коллагена, В3 требуется для пищеварительной системы.

Еще кальмар — источник йода — незаменимого компонента гормонов щитовидной железы, которые необходимы для роста и функционирования практически всех органов и систем. В кальмаре много цинка и кобальта, важных для крепкого иммунитета, а также омега-3 жирных кислот, необходимых для предотвращения заболеваний сердечно-сосудистой системы.

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