Новый рецепт: балуем родных изысканным жюльеном с мускатным орехом

Сегодня мы предлагаем рецепт довольно известного и популярного блюда, которое готовится быстро и просто, но в то же время обладает изысканным вкусом. Это жюльен с грибами. Секрет — в мускатном орехе и сливочном соусе.

Такой жюльен вполне может стать угощением для гостей и обычным ужином, но с «изюминкой». А о том, откуда к нам пришло это блюдо и почему получило такое интересное имя, расскажем, как обычно, в наших кулинарных историях.

Ингредиенты:

шампиньоны свежие — 450 г,

лук репчатый — 1 головка,

сыр твердый — 150 г,

растительное масло — 3 ст. л.,

соль, перец — по вкусу,

зелень — для украшения.

Для соуса:

сливочное масло — 50 г,

мука — 40 г,

молоко — 350 г,

мускатный орех — ½ ч. л.,

соль — 1 ч. л.

Приготовление

Главное в жюльене — «правильные» грибы, поэтому выбираем свежие и крупные, как говорится, красивые шампиньоны. Моем их и оставляем обсохнуть. В это время нарезаем очищенную среднюю луковицу и обжариваем, помешивая, в сковороде на растительном масле до золотистого цвета. Затем режем «соломкой» шампиньоны, добавляем их к луку, солим-перчим по вкусу и продолжаем обжаривать до полного выпаривания влаги.

Займемся приготовлением соуса для заливки грибов. Для этого надо растопить в сотейнике сливочное масло, всыпать муку и хорошо перемешать. Теперь вливаем теплое молоко, добавляем соль, мускатный орех и варим всё это до загустения. И последний подготовительный штрих — натираем на крупной терке твердый сыр.

Итак, все необходимые составляющие нашего блюда подготовлены, и мы приступаем к сборке и запеканию жюльена. Берем небольшие формочки, раскладываем в них равномерно обжаренные грибы, сверху посыпаем тертым сыром и заливаем соусом. Запекаем в духовке в течение 20 минут вначале при 150 градусах, а потом увеличиваем температуру до 200 градусов.

Наш жюльен готов! Достаем формочки с запеченными под соусом грибами из духовки, посыпаем зеленью и подаем к столу. Вкус и аромат — просто необыкновенные!

Кулинарные истории

История происхождения жюльена уходит корнями в средневековую Северную Францию. В деревушках Нормандии привычная для жителей грибная или мясная горячая закуска под сливочно-сырным соусом называлась «кокот» (от французского слова cocotte). Это блюдо до сих пор считают «родственником» современного жюльена или его предшественником. Свое название оно получило в честь посуды, в которой его было принято подавать, — кокотницы — небольшой металлической чаши с длинной ручкой для горячих закусок.

Так почему же в итоге данное кушанье обрело свое современное наименование — жюльен? Всё дело в том, что для приготовления этой закуски необходимо измельчить продукты специфическим методом — тонкой «соломкой». А в кулинарной книге французского повара Франсуа Массиало словом «жюльен» обозначается как раз уникальная нарезка овощей для летнего салата или супа.

Существует и еще одна, не менее популярная версия. В 1785 году Жан Жюльен, шеф-повар французского происхождения, впервые приготовил суп с тонко нашинкованными овощами. Именно его фамилия, как нетрудно догадаться, стала названием нарезки, а потом и известного горячего кушанья. Но независимо от того, какая из версий — самая достоверная, жюльен, в который в современных вариациях добавляют и другие ингредиенты, например курицу, является одним из самых любимых многими блюд. И это легко объяснимо: простой набор продуктов, легкость в приготовлении и особый неповторимый вкус снискали ему почитание во многих странах мира.

Елена Векслер, на главной изображение от pikisuperstar на Freepik