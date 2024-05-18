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Новый нефтеперерабатывающий завод будут строить в Ростовской области

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Соглашение о строительстве в Ростовской области многофункционального производственного комплекса в сфере нефтепереработки было подписано вчера, 17 мая, в Казани, на площадке Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: Kazanforum».

#Промышленность

Подписи под документом поставили донской губернатор  Василий Голубев и представитель инвестора Андрей Чайка, сообщается на портале правительства региона.

В соответствии с соглашением ООО «Промышленные проекты» реализует инвестпроект по строительству производственного комплекса в сфере нефтепереработки. Речь, в частности, идет о производстве смазочных материалов, пластичных смазок и других продуктов технической химии, автокосметики и автохимии на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Ростовская» в Новочеркасске.

Сроки реализации масштабного проекта — до 2033 года. В первую очередь — до конца 2027 года — планируется инвестировать 1,2 млрд рублей. Общий объём инвестиций в проект составит порядка 4,8 млрд рублей.

В течение полутора лет мы начнем выпускать первую продукцию. Самое главное сейчас — отработать технологию и пройти все испытания, чтобы выйти на рынок с идеальным продуктом, — сказал Андрей Чайка. — На предприятии будет создано 100 рабочих мест.

На территории нового производственного комплекса планируется расположить производственные цеха, научно-исследовательскую площадку для проведения лабораторных исследований, складские и логистические комплексы класса А.

Завод создается при поддержке Правительства Ростовской области.

Мы будем сопровождать проект до полной реализации и начала эксплуатации объекта. Это новый резидент особой экономической зоны «Ростовская». Андрей Иванович сказал о новых рабочих местах и инвестициях — это то, что нам нужно, — подчеркнул Василий Голубев.

Фото пресс-службы губернатора

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Таганрогская правда
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