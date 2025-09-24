Главная » Новости Ростовской области

Новый фейк об «открытым коде» мессенджера МАХ появился в сети

Еще один миф о новом мессенджере MAX стал распространяться в сети – якобы используемый в нем  открытый код увеличивает риск попадания стороннего программного обеспечения и утечке личных данных пользователя. В правомерности таких утверждений  разобралась «Южная служба новостей».

Открытый код доступен для просмотра, изменения и распространения любым пользователем. Однако это не означает, что в этот код можно встроить шпионские программы. Подобной практикой пользуются зарубежные IT-компании: Google, Apple, Microsoft, Amazon, WeChat. А также отечественные – Яндекс, СберТех, Rutube, Госуслуги.

Дело в том, что создать приложение с нуля – долго и дорого. А коды – это инструменты, которые помогают решать простые задачи: прокручивать списки контактов, обрезать картинки, перезапускать приложения. Они не имеют доступа к вашим перепискам, не взаимодействуют с сетью и не передают личные данные, которые, к слову сказать, охраняет закон.

«Код – это просто инструмент. Утверждение, что использование кода, созданного в другой стране, делает программу «чужой» или небезопасной – неверно. Код больше напоминает математическую формулу, а у нее, никто не будет спорить, национальности нет», — пишет источник.

MAX работает в правовом поле России, что подразумевает соблюдение законодательства о персональных данных. Ограничение гражданина в этом праве возможно только в особых случаях. Например, если вы подозреваетесь в подготовке или осуществлении теракта.

Ранее мы рассказали, что национальный мессенджер MAX с 1 сентября нынешнего года стал обязательным для предустановки на смартфоны и планшеты, продаваемые в России.

