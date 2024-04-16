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Новый автовокзал Ростова планируют запустить в сентябре

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Планируется, что в Ростове уже в сентябре нынешнего года начнет работу новый областной автовокзал «Центральный», который создается на базе бывшего аэропорта, сообщает официальный портал донского правительства.

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Его пропускная способность вначале составит до 10 тысяч пассажиров в сутки, на втором этапе – до 15 тысяч. Уже согласовано отправление автобусов по 40 межмуниципальным маршрутам. Также будут изменены схемы действующих маршрутов для конечной остановки на новом автовокзале.

Сейчас на объекте завершается чистовая отделка помещений, на прилегающей территории ведется устройство перронов и монтаж навесов. Усилены конструкции каркаса здания, проложены наружные коммуникации, часть перенесена под землю, выполнено остекление. В первую очередь будут введены в эксплуатацию транзитная зона, 19 перронов прибытия и отправления, стоянка автобусов.

Чтобы подъезд к вокзалу был удобным и безопасным, вносятся изменения и в схему организации дорожного движения: запланировано переустройство мест разворота, бесконфликтного левого поворота к автовокзалу, односторонних съездов, устройство 4 новых пешеходных переходов со светофорами, тротуарами, пандусами и так далее, — написал в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Инвестор планирует, что обновленный транспортный объект начнет работу уже в сентябре – ко дню рождения донской столицы.

Фото donland.ru

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Таганрогская правда
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