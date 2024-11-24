Новый автобусный рейс открыт из Таганрога в Москву

Из Таганрога открылся новый ежедневный рейс в Москву. Маршрут проходит через Ростов Главный, Ростов Пригородный, Новошахтинск, Гуково и Миллерово. Об этом сообщает на своей страничке ВК объединение «Автовокзалы Ростовской области».

Рейсы выполняются на современных комфортабельных автобусах туристического класса. Они оснащены удобными сиденьями с возможностью регулировки. В салоне предусмотрены климат-контроль, USB-зарядные устройства под каждым сиденьем. А также кулер с питьевой водой и современные телевизоры для развлечения в пути.

Автобусы отправляются из Таганрога в 14.30, с Ростова Главного — в 16.10, Ростова Пригородного – в 16.50. И прибывают в Москву Красногвардейскую в 08.00.

В обратный путь автобусы из Москвы Красногвардейской стартуют в 17.00, прибывают на Ростов Пригородный — в 08.30, Ростов Главный – в 09.00, а в Таганрог – в 11.00.

Ранее мы рассказали, что «Таганрогский трамвай» борется за звание самого узнаваемого проекта России.

Фото ВК «Автовокзалы Ростовской области»