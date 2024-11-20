«Таганрогский трамвай» борется за звание самого узнаваемого проекта России

«Таганрогский трамвай» участвует в голосовании о самом узнаваемом государственно-частном проекте в России, которое проводят Инфраструктурный клуб, Национальная ассоциация инвесторов и операторов рынка инфраструктурных проектов.

«Друзья, как вы знаете, «Таганрогский трамвай» стал первым государственно-частным проектом в сфере городского транспорта в современной России. После него об обновлении задумались и другие регионы. Сейчас наш проект участвует в престижном голосовании. У «Таганрогского трамвая» много достойных соперников, но мы-то с вами знаем, что наш трамвайчик лучше всех!», — написала команда проекта в своих соцсетях.