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«Таганрогский трамвай» борется за звание самого узнаваемого проекта России

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«Таганрогский трамвай» участвует в голосовании о самом узнаваемом государственно-частном проекте в России, которое проводят Инфраструктурный клуб, Национальная ассоциация инвесторов и операторов рынка инфраструктурных проектов.

Новости Таганрога

«Друзья, как вы знаете, «Таганрогский трамвай» стал первым государственно-частным проектом в сфере городского транспорта в современной России. После него об обновлении задумались и другие регионы. Сейчас наш проект участвует в престижном голосовании. У «Таганрогского трамвая» много достойных соперников, но мы-то с вами знаем, что наш трамвайчик лучше всех!», — написала команда проекта в своих соцсетях.

Чтобы выйти в лидеры, «Таганрогскому трамваю» нужны голоса. Поддержать проект можно по ссылке в Telegram.

Фото Сергея Немцева (ВК «Таганрогский Городской транспорт»)

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голосование проект Таганрогский трамвай
Таганрогская правда
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