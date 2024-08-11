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Новый автобусный маршрут свяжет Таганрог и хутор Селезнев

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12 августа стартует новый автобусный рейс, который свяжет Таганрог и хутор Селезнев. Маршрут будет проходить через Матвеев Курган. Об этом сообщают ВК «Автовокзалы Ростовской области».

Новости Таганрога

Сообщается, что рейсов будет два. Один отправляется из хутора Селезнев в 04.30, прибывает в Таганрог в 07.10. Обратно из нашего города едет в 07.40 и прибывает на конечную станцию в 10.28.

Второй автобус отправляется из хутора Селезнев в 11.20, приезжает в Таганрог – в 13.56, обратно стартует в 14.30 и прибывает в хутор в 17.15.

Ранее мы рассказали, что два автобусных рейса запустили в августе из Таганрога в Москву.

Фото donland.ru

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Таганрогская правда
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