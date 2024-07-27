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Два автобусных рейса запустят в августе из Таганрога в Москву

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Два новых автобусных рейса из Таганрога в Москву и обратно запустит с 1 августа компания Xbus, сообщается на страничке ВК «Автовокзалы Ростовской области».

Новости Таганрога

Уточняется, что первый рейс выйдет на маршрут уже 1 августа. Из Таганрога автобус отправится в 17.30, дальше проследует через автовокзалы Ростов Главный (19.20), Ростов Пригородный (20.10), Новочеркасск (21.05) и прибудет в Москву на АС «Красногвардейская» в 12.00. Обратно из столицы рейс отправится на следующий день в 21.00 и прибудет в Таганрог в 15.30.

Второй рейс стартует с 7 августа. Выезд из Таганрога в 14.30, прибытие в Москву – 8.00. Маршрут пройдет через Ростов и Миллерово. Обратный рейс – на следующий день с АС «Красногвардейская» в 17.00 с заездом в Миллерово, Каменск-Шахтинск и Ростов. Прибытие в Таганрог в 10.20. Продажа билетов на оба рейса уже открыта.

Ранее мы рассказали, что жители Ростовской области могут воспользоваться новым сервисом РЖД.

Фото ВК «Автовокзалы Ростовской области»

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Таганрогская правда
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