15 февраля Южный федеральный университет и другие вузы-участники федерального проекта «Передовые инженерные школы» (ПИШ) представили отчеты за 2023 год. Результаты реализации проекта оценил Совет под председательством Министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова. ПИШ, успешно прошедшие отчетное мероприятие, получат ежегодные гранты на развитие.

В течение 15–16 февраля Совет заслушает доклады 30 школ, открытых в 2022 году. В состав вузовских команд входят ректоры университетов, руководители передовых инженерных школ и представители ведущих технологических компаний. Они расскажут о подготовке инженерных кадров, создании и коммерциализации новых технологий, а также о задачах на текущий год.

Напомним, на сегодняшний день на базе российских университетов работают 50 ПИШ: 30 были открыты в 2022 году, еще 20 – в ходе второй волны отбора в декабре 2023 года. Все ПИШ созданы вузами при поддержке профильных высокотехнологичных компаний. Так, уже два года Южный федеральный университет является участником федерального проекта «Передовые инженерные школы», реализуя ПИШ «Инженерия киберплатформ» совместно с ГК «Ростех» и АО «Элемент», как ключевыми партнерами.

О ключевых результатах за предыдущий год на заседании Совета рассказал руководитель ПИШ ЮФУ Александр Федотов.

В 2023 году мы настроили все процессы как внутри ПИШ, так и в рамках сотрудничества с индустриальными партнерами и получили все запланированные результаты. Взяв в фокус своей работы цели и направления совместного движения с нашими партнерами, мы сформировали пул междисциплинарных базовых и высокорискованных направлений исследований и разработок, пересмотрели образовательные стандарты и образовательные программы, достроили ориентированную под НИОКР проектную работу (в т. ч. внеучебную) наших студентов, обеспечив все данные процессы необходимой инфраструктурой. В результате наши студенты — одни из первых в отраслевых ключевых соревнованиях и конкурсах по системам управления РТК, а наши разработки обеспечивают поддержку в обеспечении технологического суверенитета и обороноспособности страны, — отметил он.

Кратко об итогах

1. Разработка системы управления робототехнического комплекса для сейсморазведочных работ с использованием группы автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА). В настоящее время завершен первый этап, в рамках которого разработан макетный образец системы группового управления РТК. На 2024 год планируется проведение испытаний созданного образца.

2. Разработка программно-аппаратных средств повышения автономности борта комплексов с БПЛА. Целью является поэтапное повышение автономности системы управления БПЛА, обеспечивающее их применение без участия оператора, групповое применение и применение совместно с экипажными средствами. В настоящее время разработано программное обеспечение планирования маршрута полета БПЛА, а также демонстратор тренажерно-моделирующего комплекса для отработки форм и способов применения БПЛА и обучения операторов.

Разработки реализуются в рамках создания средневысотных БПЛА, выпуск которых планируется на АО «УЗГА» (г. Екатеринбург) и АО «КТ — Беспилотные Системы» (г. Санкт-Петербург). Серийное производство планируется с 2026 года. Объемы серии — несколько сотен БПЛА в год.

3. Разработка интеллектуальной разнородной робототехнической группы повышенной автономности, включающей наземные платформы и беспилотные летательные аппараты. Целью является разработка демонстратора, предназначенного для автономного (без участия оператора) управления разнородной группировкой РТК и выполнения набора сценариев, включающих тушение пожаров на сельскохозяйственных полях, поиск объектов интереса в заданной области, доставку грузов. В 2023 году завершен первый этап перспективного проекта, привлечение средств индустриального партнера запланировано на 2024 год. Мы стараемся использовать все возможности и ресурсы, которые могут обеспечить нам решение задач в области подготовки передовых инженерных кадров и результатов НИОКР, поэтому не зацикливаемся исключительно на тех формах финансирования, которые предложены в рамках программы развития ПИШ ЮФУ. Как результат, в 2022–2023 годах ПИШ ЮФУ «инфраструктурно усовершенствовалась»: четыре интерактивных комплекса под ключевые направления деятельности ПИШ, научно-технологическая лаборатория «Проектирование бортовых систем РТК», центр инновационных разработок «Микроволновые технологии электродинамических структур», площадка для проведения всероссийских соревнований «Аэробот», уникальная испытательная платформа «Маркер», новый дивизион «Гидроакустика». Объем средств, который был затрачен за 2022-й и 2023 годы из бюджетных и внебюджетных источников, достаточно внушителен и составляет 779,7 млн руб. Кроме того, в сотрудничестве с ГК «Ростех» в ПИШ ЮФУ разработан и внедрен компетентностный профиль образовательных программ, который носит название «Код Ростеха». Он позволяет адаптировать учебные программы под требования предприятий-партнеров и выделять под проектную деятельность студентов значительную часть образовательной программы. Так, сегодня она реализуется для двух крупнейших холдинговых компаний — АО «ОПК» и АО «НПО «Высокоточные комплексы» по таким приоритетным направлениям подготовки, как электроника и наноэлектроника. В программе важно создание возможностей практической подготовки, изменения учебных планов, планирование раннего трудоустройства студентов уже в процессе обучения, а не после его окончания.

Задачи, запланированные на текущий год

На институциональном уровне совместно с индустриальными партнерами планируется усиление механизмов поддержки обучающихся ПИШ ЮФУ и привлечения к деятельности ПИШ ЮФУ международных постдоков. Что касается инфраструктурного развития в 2024 году, будет проводиться разработка цифровых полигонов и двойников РТК, умных фабрик. Также всегда актуальны задачи по поиску новых технологических решений и развитию сетевого партнерства.

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Фото предоставлено ЮФУ