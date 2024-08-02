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Новое реставрационное оборудование появилось в Донской публичной библиотеке

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Оно необходимо для обеспечения сохранности книжных памятников и ценных документов.

Культура

Для Донской публичной библиотеки в рамках региональной программы «Модернизация государственных и муниципальных общедоступных библиотек РО» закуплено реставрационное оборудование, сообщает министерство культуры РО.

В том числе пресс винтовой для переплетных работ, позволяющий работать с изданиями больших форматов, в том числе выполнять переплет газет; ручные пресс-тиски и традиционный швальный (сшивальный) станок, восстанавливающий переплеты малоформатных изданий. Кроме того, с их помощью можно воссоздать традиционную технологию изготовления ручного переплёта на малоформатных изданиях; лупа с подсветкой благодаря кратности увеличения поможет проводить качественно миниатюрные реставрационные работы и восстанавливать переплеты документов различных форматов.

Фонд библиотеки включает свыше 2500 изданий с признаками книжных памятников и более 27 000 единиц хранения редких и ценных документов. Новое оборудование обеспечит сохранность этих документов на современном уровне.

Фото: министерство культуры РО

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Таганрогская правда
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