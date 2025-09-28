Новая детская площадка открылась на улице С. Шило в Таганроге

Это уже вторая детская площадка, обустроенная в Таганроге по губернаторскому проекту «Территория детства».

Напомним, по проекту в городе ведётся создание восьми детских игровых современных площадок в разных микрорайонах. К работам подрядные организации приступили в августе 2025 года.

Новые игровые площадки для детей будут построены по следующим адресам: ул. Калинина, 119; ул. С. Шило, 167/5; ул. Сергея Шило, 164-1; ул. Большая Лиманная; ул. Дзержинского, 171; ул. Греческая/пер. Гарибальди; проезд Калужский, 9; пер.Каркасный,7.

Прошли общественные обсуждения проектов площадок. Жители вместе с депутатами выбрали конкретные элементы оборудования, которые войдут в состав каждого комплекса, что было учтено при формировании техзадания при размещении торгов на возведение площадок.

Средства на приобретение оборудования, малых архитектурных форм и материалов по поручению губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря выделены из областного бюджета. Муниципалитет взял на себя расходы по устройству основания из резины, освещению, ограждению и монтажу комплексов.

В середине сентября для ребят была открыта обновленная площадка по ул. Дзержинского, 171. 28 сентября глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила о завершении работ на еще одной — расположенной по ул. С. Шило, 164-1, в густонаселенном микрорайоне «Русское поле».

«Жители микрорайона выбрали проект детского спортивного комплекса с горкой, качелями, кубиками для скалолазания, домиком, машинкой и лавочками. Сегодня юные таганрожцы уже оценили комфорт новой площадки. Уверена, что она станет местом притяжения, и дети с радостью будут проводить здесь свободное время», — подчеркнула глава города и обратилась к жителям Таганрога с просьбой бережно относиться к созданным зонам отдыха.

Отметим, что в Ростовской области в 2025 году на реконструкцию детских площадок из бюджета региона выделено 500 млн рублей. На эти деньги планируется привести к нормам 177 объектов. В следующем году эта работа будет продолжена.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой