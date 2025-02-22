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Ночью в Ростовской области уничтожен вражеский беспилотник

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В ночь на 22 февраля в Ростовской области был сбит один украинский беспилотник. Об этом сообщил глава донского региона Юрий Слюсарь.

Новости Ростовской области

«Ночью силами и средствами противовоздушной обороны успешно отражена атака БПЛА в Каменске. По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал он в своем telegram-канале.

По данным Минобороны РФ всего в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Ростовской и Воронежской областей.

Ранее мы рассказали, что в ночь на 17 февраля два украинских БПЛА были подавлены средствами РЭБ в Ростовской области.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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