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Ночью в Ростовской области сработала система ПВО

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В ночь на 19 октября силы российской ПВО отразили атаку украинских БПЛА над территорией Ростовской области.

#СВО

«В районе Новошахтинска силами противовоздушной обороны уничтожено два БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет», — сообщил в своем Telegram губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Всего, по данным Минобороны  РФ, в ночь и утром 19 октября уничтожены 20 украинских БПЛА самолетного типа — 17 над территорией Брянской области, два — Ростовской области, один — Белгородской области.

Изображение от wirestock на Freepik

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Таганрогская правда
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