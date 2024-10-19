Ночью в Ростовской области сработала система ПВО

В ночь на 19 октября силы российской ПВО отразили атаку украинских БПЛА над территорией Ростовской области.

«В районе Новошахтинска силами противовоздушной обороны уничтожено два БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет», — сообщил в своем Telegram губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Всего, по данным Минобороны РФ, в ночь и утром 19 октября уничтожены 20 украинских БПЛА самолетного типа — 17 над территорией Брянской области, два — Ростовской области, один — Белгородской области.

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