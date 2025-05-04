В ночь на 4 мая в Ростовской области силы и средства противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку врага. Об этом сообщил глава донского региона Юрий Слюсарь.

На этот раз беспилотники были сбиты в районе в Каменска-Шахтинского.

«Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.

По информации Минобороны РФ, минувшей ночью дежурными средствами ПВО были уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. 11 из них сбиты над территорией Ростовской области, по одному – над Белгородской и Брянской областями.

Ранее мы рассказали, что на Дону из-за атаки вражеских БПЛА в ночь на 3 мая загорелись крыши двух домов.

Фото из архива