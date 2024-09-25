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Ночью в Ростовской области прогнозируют заморозки

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В ближайшие сутки, 26 сентября, в некоторых районах Ростовской области возможны заморозки. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС.

Новости Ростовской области

По данным Росгидромета, ночью и утром местами в Ростовской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0,1…-2,0°.

В связи с этим прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур.

Изображение от pvproductions на Freepik

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Таганрогская правда
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