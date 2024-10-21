Ночью 21 октября в Ростовской области отражена атака 11 украинских беспилотников самолетного типа, сообщил в своем Telegram-канале донской губернатор Василий Голубев.

В районе Новошахтинска уничтожено 4 БПЛА, еще один – в районе Чалтыря. В Мясниковский районе средствами радиоэлектронной борьбы также подавлены 6 беспилотников.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет» — уточнил глава региона.

Ранее мы сообщали, что в ночь на 19 октября силы российской ПВО отразили атаку украинских БПЛА над территорией Ростовской области.

Фото из архива