Ночью над Таганрогом сбили украинский беспилотник

Ночью 28 ноября в небе над Таганрогом был уничтожен украинский беспилотник самолетного типа.

Как сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь, за ночь в Ростовской области уничтожено 2 БПЛА. Один в районе Таганрога второй – над Каменском.

«Как доложили дежурные службы, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал он в своем telegram-канале.

По информации Минобороны РФ, всего за ночь над территорией Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов. Кроме Ростовской области, еще 14 БПЛА сбиты над территорией Краснодарского края, шесть – над Брянской областью и три – над территорией Республики Крым.

Ранее мы рассказали, что 10 украинских БПЛА сбито над Ростовской областью ночью 27 ноября.

Фото из архива