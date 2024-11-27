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10 украинских БПЛА сбито ночью над Ростовской областью

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Ночью 27 ноября Ростовскую область снова атаковали украинские беспилотники. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Юрий Слюсарь

Новости Ростовской области

«Ночью средствами противовоздушной обороны в Родионово-Несветайском районе Ростовской области уничтожено 10 БПЛА», — написал он.

И уточнил, что пострадавших и разрушений на земле нет.

Как сообщили в Минобороне РФ, всего минувшей ночью над территорией РФ было сбито 22 беспилотника самолетного типа. Кроме Ростовской области, еще семь уничтожено над Белгородской, два – над Воронежской и по одному – над территориями Курской, Брянской и Смоленской областей.

Ранее мы рассказали, что днем 26 сентября в Таганроге была объявлена воздушная тревога.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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