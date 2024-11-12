Ночью 12 ноября в Таганроге более получаса тушили пожар в переулке Красном, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Сообщение о пожаре во дворе дома № 19\21 в переулке Красном поступило на пульт дежурного в 23.30. На место выехали 11 сотрудников МЧС и две автоцистерны. Оказалось, что горят гараж и хозяйственная постройка. Огонь распространился на площади 40 квадратных метров.

Ликвидировать возгорание удалось спустя 45 минут – в 00.15. Во время происшествия никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

Ранее мы рассказали, что в Семикаракорском районе во время пожара в частном доме погибли шесть человек.

Фото ВК «Мой Таганрог»