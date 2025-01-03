Ночью Ростовскую область атаковали 4 беспилотника ВСУ

В ночь на 3 января в небе над Ростовской областью было сбито четыре украинских беспилотника. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью силами и средствами ПВО в Каменском и Усть-Донецком районах уничтожено четыре БПЛА», — написал он в своем telegram-канале.

Уточняется, что по данным оперативных служб пострадавших и разрушений на земле нет.

Ранее мы рассказали, что два БПЛА было сбито 1 января в районе Таганрога.

Фото Сергея Плишенко