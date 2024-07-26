Ночью 26 июля над Ростовской областью уничтожено четыре беспилотника, сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над Ростовской областью и два над Курской областью», — пишет источник.

Напомним, что ночью 22 июля в небе над северной частью донского региона было уничтожено 47 беспилотников. В результате падения обломков на нескольких участках произошло возгорание сухой растительности. Ландшафтные пожары были оперативно потушены дежурными расчетами.

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