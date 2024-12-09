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Ночью 9 декабря на Дону средствами ПВО уничтожены три беспилотника

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Ночью 9 декабря в Ростовской области сбито три украинских беспилотника, сообщил в своем telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Новости Ростовской области

По его словам силами и средствами ПВО два БПЛА сбиты в районе Миллерово, еще один — возле Каменска.

«Пострадавших нет. Последствия на земле уточняются», — написал Юрий Слюсарь.

По данным Минобороны РФ, всего прошедшей ночью на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Кроме Ростовской области, еще 8 БПЛА сбиты над Белгородской и 2 над Астраханской областями.

Ранее мы рассказали, что в ночь на 8 декабря в Ростовской области уничтожено семь беспилотников, два из них — в районе Новошахтинска.

Фото из архива

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Таганрогская правда
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