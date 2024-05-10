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Ночные заморозки ожидаются в Ростовской области в ближайшие дни

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Об опасном явлении — ночных заморозках в воздухе и на поверхности почвы — предупреждает ГУ МЧС России по Ростовской области.

Новости Ростовской области

Заморозки до -0,1…-3° прогнозируются в регионе, по данным Ростгидромета, во второй половине ночи и утром 12-13 мая, — говорится в сообщении.

С 14 мая синоптики обещают жителям Дона похолодание до +13…+14° днем и до +6…+8° — ночью.

С 14 по 19 мая будет облачно, местами пройдут дожди, ветер усилится до 9-11 метров в секунду. Вероятность возвратных заморозков в эти сохраняется.

Потепления стоит ждать к 20 мая — температура воздуха, по прогнозам, снова установится на уровне +19…+21°, ожидается ясная погода без осадков и сильного ветра.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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