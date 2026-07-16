Ночная атака 25 дронов на Таганрог и пять районов области не привела к жертвам и разрушениям

В ночь на 16 июля во время воздушной атаки около 25 вражеских беспилоников было уничтожено в Таганроге и еще пяти районах Ростовской области. Жертв и разрушений удалось избежать, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
По его словам, помимо Таганрога, беспилотники были сбиты в Аксайском, Веселовском, Октябрьском (сельском), Шолоховском и Чертковском районах.
«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал глава региона в мессенджере «MAX».
Ранее мы рассказали о повреждении домов в Ростове-на-Дону при атаке БПЛА в ночь на 15 июля.
Фото из архива
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