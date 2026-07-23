Ночная атака БПЛА на Ростовскую область обошлась без последствий и пострадавших

Прошедшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область беспилотники ВСУ уничтожены в Чертковском районе.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Уточняется», — сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 223 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваторией Азовского моря.

Напомним, в ночь на 22 июля более 20 беспилотников атаковали Таганрог, Гуково и еще несколько районов области.

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