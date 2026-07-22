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Более 20 беспилотников ночью атаковали Таганрог, Гуково и еще несколько районов области

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В ночь на 22 июля во время воздушной атаки более двух десятков беспилотников уничтожено в Таганроге, Гуково и восьми районах Ростовской области. Об этом сообщил донской губернатор Юрий Слюсарь.

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По его словам, помимо двух городов, дроны были сбиты в Неклиновском, Зерноградском, Мясниковском, Тарасовском, Белокалитвинском, Константиновском, Красносулинском и Каменском районах. В Кагальницком районе из-за падения обломков БПЛА загорелось поле с озимой пшеницей.

«Пострадавших нет. Возгорание полностью ликвидировано», — написал Юрий Слюсарь в мессенджере «MAX».

В Таганроге сообщения о работе ПВО появились ночью, а отбой угрозы беспилотной опасности объявили около шести утра. Жертв и разрушений удалось избежать.

Ранее мы рассказали, что в ночь на 21 июля в Милютинском районе из-за падения обломков БПЛА загорелся лес.

Фото из архива

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Таганрогская правда

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