Более 20 беспилотников ночью атаковали Таганрог, Гуково и еще несколько районов области

В ночь на 22 июля во время воздушной атаки более двух десятков беспилотников уничтожено в Таганроге, Гуково и восьми районах Ростовской области. Об этом сообщил донской губернатор Юрий Слюсарь.

По его словам, помимо двух городов, дроны были сбиты в Неклиновском, Зерноградском, Мясниковском, Тарасовском, Белокалитвинском, Константиновском, Красносулинском и Каменском районах. В Кагальницком районе из-за падения обломков БПЛА загорелось поле с озимой пшеницей.

«Пострадавших нет. Возгорание полностью ликвидировано», — написал Юрий Слюсарь в мессенджере «MAX».

В Таганроге сообщения о работе ПВО появились ночью, а отбой угрозы беспилотной опасности объявили около шести утра. Жертв и разрушений удалось избежать.

Ранее мы рассказали, что в ночь на 21 июля в Милютинском районе из-за падения обломков БПЛА загорелся лес.

Фото из архива