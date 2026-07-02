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Ночная атака более 25 дронов на Ростовскую область не привела к жертвам и разрушениям

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В ночь на 2 июля шесть районов Ростовской области подверглись атаке более 25 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Новости Ростовской области

По его словам, средства противовоздушной обороны уничтожили воздушные цели в Чертковском, Верхнедонском, Миллеровском, Боковском, Шолоховском и Тарасовском районах.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал глава региона в мессенджере «MAX».

Как сообщили в Минобороны РФ, в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России Вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками. В результате поражены предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области. Кроме того, атакована инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

Ранее мы сообщали, что в ночь на 1 июля в Ростовской области отразили удар вражеских дронов по четырем районам.

Фото из архива

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Таганрогская правда

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