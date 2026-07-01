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В Ростовской области отразили удар вражеских дронов по четырем районам

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В ночь на 1 июля в Ростовской области была отражена воздушная атака в четырех районах региона. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Новости Ростовской области

По его словам, вражеские дроны уничтожены в Чертковском, Верхнедонском, Миллеровском и Шолоховском районах.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал глава региона в мессенджере «MAX».

По информации Минобороны РФ, в течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 179 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тверской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Ставропольского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее мы рассказали, что утром 30 июня вражеские БПЛА атаковали Ростовскую область.

Фото из архива

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Таганрогская правда

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