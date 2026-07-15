Юрий Слюсарь сообщил о повреждении домов в Ростове-на-Дону при атаке БПЛА

В ночь на 15 июля силы ПВО вновь отражали воздушную атаку на Ростовскую область. Беспилотники были уничтожены в Ростове-на-Дону.

О последствиях атаки рассказал глава региона Юрий Слюсарь.

В Железнодорожном районе из-за падения обломков БПЛА повреждена кровля частного дома, взрыва не произошло. Пострадавших нет, эвакуация не проводилась.

В Советском районе взрывной волной выбило стекла в одной из квартир жилого дома. Жертв и пострадавших также нет, эвакуация не потребовалась. Подробности уточняются.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Фото из архива