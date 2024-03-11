НКО на Дону получат гранты на проекты в сфере культуры

Профессиональные коллективы-победители определятся в ходе конкурса.

На заседании правительства Ростовской области утвержден порядок предоставления грантов некоммерческим организациям (НКО) для реализации творческих проектов в сфере культуры и искусства.

По словам министра культуры региона Анны Дмитриевой, финансирование будет осуществляться за счет средств областного бюджета грантов в рамках госпрограммы Ростовской области «Развитие культуры и туризма». Гранты будут предоставляться в форме субсидий в целях финансовой поддержки профессиональных коллективов.

Анна Дмитриева уточнила, что проекты, представленные НКО на конкурс, должны быть направлены на «решение конкретных задач» по одному из направлений: «Музыкальное и театральное искусство, другие виды и жанры искусства», «Художественные народные промыслы и ремесла», «Музейное дело», «Библиотечное дело», «Эстетическое, патриотическое воспитание, художественное образование», «Создание культурно-образовательных программ для семейной, детской и молодежной аудитории».

Расходовать средства гранта можно на проведение гастролей, фестивалей, концертов, мастер-классов, фольклорных экспедиций или выставок; приобретение или аренду оборудования; рекламу и др.

С порядком предоставления грантов можно ознакомиться здесь.

Фото: donland.ru