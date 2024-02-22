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В Таганроге восстановили ограничительную рамку на Михайловском переезде

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Сегодня, 22 февраля, на Михайловский переезд вернули рамку габаритного контроля, сообщают автомобилисты Таганрога в соцсетях.

Новости Таганрога

Напомним, рамка была демонтирована 13 января 2024 года после очередного проезда большегруза. Ремонтировали ее на ТАГМЕТе.

Таганрогские водители, известные своим чувством юмора, уже делают ставки по поводу того, сколько времени продержится ограничительная рамка на этот раз. В среднем дают срок от полутора до трех месяцев.

Также автомобилисты предлагают и собственные методы решения проблемы проезда грузовиков через Михайловский переезд. Например, установить на переезде видеокамеры и брать штрафы. Или организовать постоянное дежурство сотрудников ГИБДД.

«А может на арку повесить круглосуточные световые габариты? Специально для тех, кто ездит с полувыключенным сознанием. Освещение, по идее, должно дополнительно привлекать внимание», — пишет один из участников обсуждения.

«Единственное, что там долго будет стоять — это железобетонные блоки, подвешенные на цепях на нужной высоте. И ремонт быстрый — просто заменить блок», — предлагает другой.

Михайловский переезд в Таганроге был открыт в декабре 2023 года. Практически с первых дней его стали пересекать большегрузы, что запрещено действующими там правилами дорожного движения. Рамку неоднократно повреждали.

Фото Татьяны Овсиенко, ВК «Таганрогское ДПС»

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Таганрогская правда
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