Неудачно сдал задом: в Таганроге на ул. Свободы пострадали две иномарки

Дорожное происшествие случилось вчера на ул. Свободы. Об этом сообщила инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова.

В Таганроге вчера, 24 февраля, в 14:20, на ул. Свободы, возле дома №20 произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого машины получили значительные механические повреждения.

67-летний водитель, управляя автомобилем Mazda CX, двигаясь задним ходом, наехал на стоявшую машину Audi A4. Итог: оба авто нуждаются в ремонте.

Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии. Госавтоинспекция Таганрога призывает водителей быть внимательными за рулем и соблюдать правила дорожного движения.

Фото: Госавтоинспекция Таганрога