Несколько улиц Таганрога останутся без света 16 января

16 января в Таганроге запланированы отключения электроэнергии на нескольких улицах города. В это время будут проводиться плановые технические работы.

Как сообщает ПАО «Россети Юг» с 9.00 до 17.00 не будет света в 26-м переулке (к ул. Александровской), а также на улицах Александровской (к 25-му переулку) и Больничной.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге энергетики приступили к замене проводов.

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