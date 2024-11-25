24 ноября на трассе в Ростовской области произошла серьезная авария с участием нескольких машин. В итоге одна из них врезалась в дерево, другая – в дорожный знак. Госпитализирован водитель.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, авария случилась в 14.40 на 22 км автодороги Новочеркасск – Багаевская. По предварительной информации, 21-летний водитель «BA3-21150» выехал на встречную полосу там, где это разрешено. Он столкнулся со встречным автомобилем Vortex Estina, после чего тот съехал с дороги и врезался в дерево. А «ВА3» в свою очередь въехал в Audi Q7, которая также ехала навстречу. После столкновения Audi слетела с дороги и врезалась в дорожный знак и дерево.

В результате ДТП 36-летний водитель автомобиля Vortex Estina получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге во время аварии пострадал водитель иномарки.

Фото Госавтоинспекции РО