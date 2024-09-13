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Неделя ранней диагностики: в ростовском онкоцентре пройдет бесплатный приём пациентов

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17 сентября в ростовском онкоцентре состоится акция в рамках Недели ранней диагностики заболеваний органов головы и шеи.

#Здоровье

По предварительной записи пациенты с подозрением на указанную онкопатологию могут получить консультацию высококвалифицированных врачей-онкологов, рассказали в пресс-службе медучреждения.

Злокачественные опухоли органов головы и шеи составляют порядка 5% от общего числа онкологических заболеваний. Однако в запущенных случаях могут развиваться агрессивно, привести к инвалидности и летальному исходу. Регулярные профилактические осмотры позволяют выявлять опухолевые процессы на ранних стадиях, когда заболевание поддается излечению в 80-90% случаев.

«Особое внимание мы рекомендуем обратить на следующие симптомы: болезненность языка, язвы и пятна в полости рта, боль в горле, нарастающая осиплость, ощущение кома в горле. А также — постоянное слезотечение, онемение языка, губ, участков ротовой полости, заложенность носа, уплотнение в области шеи. Если любой из этих симптомов сохраняется более трех недель, необходимо обратиться к врачу», — говорит заведующая отделением опухолей головы и шеи НМИЦ онкологии Минздрава России, д.м.н., доцент  Марина Енгибарян.

Бесплатный приём состоится 17 сентября с 9.00 до 14.00.

Адрес онкоцентра: Ростов-на-Дону, ул. 14-линия, д. 63, НМИЦ онкологии Минздрава России, консультативно-диагностическое отделение, кабинет № 105.

Предварительная запись по телефону: 8 (800) 250-37-40 (звонок бесплатный). Часы работы контакт-центра: понедельник-пятница с 8.30 до 17.00.

При себе необходимо иметь паспорт.

Фото: НМИЦ онкологии Минздрава России

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Таганрогская правда
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