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«Не Тихий Дон»: в Ростовской области активисты запустили новый туристический маршрут

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Благоустроенная туристическая тропа протяженностью свыше 4 км появилась в хуторе Пухляковском Усть-Донецкого района Ростовской области.

Новости Ростовской области

Проект «НЕ Тихий Дон. Славься добрыми делами» запущен под эгидой Года добрых дел. Активисты «Ростовпатриотцентра» благоустроили пешеходную тропу в хуторе Пухляковском и превратили ее в настоящий туристический маршрут с соответствующими указателями и стендами.

Первопроходцами маршрута протяженностью более 4 километров стали 80 участников региональной военно-спортивной игры «Зарница-на-Дону», сообщает портал донского правительства.

Участникам маршрута предстояло преодолеть бревенчатый мост, подняться на раздорские склоны и в конце остановиться на привал, приготовив в полевых условиях горячий обед и травяной чай. О самых красивых местах и достопримечательностях, встречающихся на пути, участникам рассказывал экскурсовод.

Теперь по такому маршруту может пройти каждый. Ориентир для старта — турбаза «Затерянный мир» (Центральная ул., 164, х. Пухляковский, Усть-Донецкий район).

Региональный проект «НЕ Тихий Дон» вошел в программу по развитию системы походного туризма «Больше, чем путешествие». Отметим, проект реализуется в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» нацпроекта «Образование».

Ранее мы рассказывали, что в Таганроге прошла театрализованная экскурсия для школьников.

Фото donland.ru

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Вольный Дон туризм Ростовская область экотуризм
Таганрогская правда
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