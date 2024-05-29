В Таганроге прошла театрализованная экскурсия для школьников

В Таганроге иммерсивную экскурсию «Мыс Таганий Рог» провели для учеников школы № 34 юные экскурсоводы Станции юных туристов.

Маршрут пешей театрализованной экскурсии включал исторические объекты, связанные с жизнью и деятельностью Петра I. Участники мероприятия побывали у памятника великому императору, посетили обелиск, посвященный утраченной Троцкой церкви, Петровские казармы и Свято-Никольский храм. Ребята познакомились с интересными историческими фактами и событиями и увидели знаменитые туристические места Таганрога.

Мероприятие было организовано по инициативе АНО «Клуб молодого педагога» при поддержке администрации города и управления образования.

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