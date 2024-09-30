Не справилась с управлением: ДТП на трассе в Ростовской области

В аварии ранним утром пострадала водитель.

Сегодня рано утром, около 4.30 часов, на 93-м км автодороги Морозовск — Цимлянск — Волгодонск случилось ДТП, в котором травмы получила 39-летняя женщина-водитель. Об этом сообщает Госавтоинспекция по региону.

По предварительным данным, автоледи не справилась с управление ВАЗ-211440, съехала с дороги и врезалась в препятствие (колесоотбойный брус).

В результате ДТП женщина получила травмы и была госпитализирована в медицинское учреждение. По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка.

Фото: Госавтоинспекция по РО