Не справилась с управлением: ДТП на трассе в Ростовской области

В аварии ранним утром пострадала водитель.
Сегодня рано утром, около 4.30 часов, на 93-м км автодороги Морозовск — Цимлянск — Волгодонск случилось ДТП, в котором травмы получила 39-летняя женщина-водитель. Об этом сообщает Госавтоинспекция по региону.
По предварительным данным, автоледи не справилась с управление ВАЗ-211440, съехала с дороги и врезалась в препятствие (колесоотбойный брус).
В результате ДТП женщина получила травмы и была госпитализирована в медицинское учреждение. По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка.
Фото: Госавтоинспекция по РО
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