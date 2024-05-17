Не игнорируйте вакцинацию: как справиться с последствиями ковида, рассказала врач РостГМУ

Как защитить себя от тяжелого постковидного синдрома и как он проявляется, информационному агентству «ДОН 24» рассказала доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии РостГМУ, главный внештатный специалист по аллергологии и иммунологии Южного федерального округа, профессор Людмила Сизякина.

Она напомнила, что иммунная система тесно связана с нервной и эндокринной. Сбой одной из этих систем неизбежно приводит к сбою других. Поэтому постковидный период и проявляется в таком многообразии.

Для защиты от недуга Людмила Сизякина рекомендовала не игнорировать вакцинацию. В настоящее время отмечается подъем заболеваемости ковидом, гриппом и ОРВИ. Это опасная тридемия, и лучше предупредить заболевание.

Сейчас готовят новые вакцины, принципиально нового действия. Ведь мы же привыкли, каждый год мы вакцинируемся от гриппа. И если мы даже заболеваем гриппом, то переносим его в более легкой форме. Поэтому прививки все равно у нас остаются. Тем более, мы знаем, что, если человек переболел ковидом, а потом еще и привился от него, у него возникает так называемый гибридный иммунитет, обладающий более совершенными защитными качествами, – рассказала врач.

Кроме того, крайне важно вести здоровый образ жизни, правильно питаться и поменьше нервничать.

Психологический климат очень важен. Иммунная система одна не работает. Они побратимы – нервная система, иммунная система и эндокринная система. И если человек нервничает, если он раздражен, если он находится в депрессии, его иммунная система теряет свою функциональную активность. А отсюда и легкая подверженность инфекции, и тяжелое течение заболевания на этом фоне, и пробуждение всех спящих мотивов, – объяснила эксперт.

Людмила Сизякина посоветовала проводить психологическую разгрузку. Тем, кто переболел ковидом, эксперт рекомендует обращать внимание на свое самочувствие и при ухудшении немедленно идти к врачу. Внимание стоит обратить даже на те проявления, которые, на первый взгляд, не связаны с ковидом, такие как нарушение менструального цикла у женщин, боли в суставах, резкие изменения уровня сахара в крови и так далее.

Надо сразу обращаться к врачу, не думать, что все это рассосется. Врач подберет лекарства, чтобы снять остроту процесса. И, естественно, вести здоровый образ жизни, укреплять иммунную систему, потому что встреча с ковидом очень тяжело сказывается на состоянии всего организма, – подчеркнула Людмила Сизякина.

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